ABSGLORP Harga Hari Ini

Harga langsung ABSGLORP (GLORP) hari ini ialah $ 0.00004343, dengan 4.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GLORP kepada USD penukaran adalah $ 0.00004343 setiap GLORP.

ABSGLORP kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 43,138, dengan bekalan edaran sebanyak 993.32M GLORP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GLORP didagangkan antara $ 0.0000414 (rendah) dan $ 0.00004343 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0001598, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003869.

Dalam prestasi jangka pendek, GLORP dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -10.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ABSGLORP (GLORP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Bekalan Peredaran 993.32M 993.32M 993.32M Jumlah Bekalan 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245

