Abster (ABSTER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02294263 24J Tinggi $ 0.02514578 Sepanjang Masa $ 0.04625183 Harga Terendah $ 0.00102855 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) -7.47% Perubahan Harga (7D) -14.40%

Abster (ABSTER) harga masa nyata ialah $0.02317098. Sepanjang 24 jam yang lalu, ABSTER didagangkan antara $ 0.02294263 rendah dan $ 0.02514578 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ABSTER sepanjang masa ialah $ 0.04625183, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00102855.

Dari segi prestasi jangka pendek, ABSTER telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -7.47% dalam 24 jam dan -14.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Abster (ABSTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.92M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.92M Bekalan Peredaran 990.49M Jumlah Bekalan 990,486,747.5651047

Had Pasaran semasa Abster ialah $ 22.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ABSTER ialah 990.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990486747.5651047. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.92M.