Tokenomik Absters Girl (ABBY)

Lihat cerapan utama tentang Absters Girl (ABBY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Absters Girl (ABBY) Maklumat

Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value.

Laman Web Rasmi:
https://www.abstersgirl.xyz/

Absters Girl (ABBY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Absters Girl (ABBY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 655.55K
Jumlah Bekalan:
$ 994.88M
Bekalan Edaran:
$ 994.88M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 655.55K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00124355
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0001177
Harga Semasa:
$ 0.00065831
Tokenomik Absters Girl (ABBY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Absters Girl (ABBY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ABBY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ABBY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ABBY, terokai ABBY harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.