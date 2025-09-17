Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,474.64 $ 4,474.64 $ 4,474.64 24J Rendah $ 4,589.96 $ 4,589.96 $ 4,589.96 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,474.64$ 4,474.64 $ 4,474.64 24J Tinggi $ 4,589.96$ 4,589.96 $ 4,589.96 Sepanjang Masa $ 5,007.28$ 5,007.28 $ 5,007.28 Harga Terendah $ 1,376.28$ 1,376.28 $ 1,376.28 Perubahan Harga (1J) -0.70% Perubahan Harga (1D) -0.94% Perubahan Harga (7D) +3.56% Perubahan Harga (7D) +3.56%

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) harga masa nyata ialah $4,530.06. Sepanjang 24 jam yang lalu, ABSETH didagangkan antara $ 4,474.64 rendah dan $ 4,589.96 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ABSETH sepanjang masa ialah $ 5,007.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,376.28.

Dari segi prestasi jangka pendek, ABSETH telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, -0.94% dalam 24 jam dan +3.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Bekalan Peredaran 276.05 276.05 276.05 Jumlah Bekalan 276.045896143991 276.045896143991 276.045896143991

Had Pasaran semasa Abstract Liquid Staked ETH ialah $ 1.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ABSETH ialah 276.05, dengan jumlah bekalan sebanyak 276.045896143991. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.25M.