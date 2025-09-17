aBTC (ABTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 114,621 $ 114,621 $ 114,621 24J Rendah $ 117,016 $ 117,016 $ 117,016 24J Tinggi 24J Rendah $ 114,621$ 114,621 $ 114,621 24J Tinggi $ 117,016$ 117,016 $ 117,016 Sepanjang Masa $ 124,279$ 124,279 $ 124,279 Harga Terendah $ 60,786$ 60,786 $ 60,786 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) +1.62% Perubahan Harga (7D) +4.50% Perubahan Harga (7D) +4.50%

aBTC (ABTC) harga masa nyata ialah $116,644. Sepanjang 24 jam yang lalu, ABTC didagangkan antara $ 114,621 rendah dan $ 117,016 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ABTC sepanjang masa ialah $ 124,279, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 60,786.

Dari segi prestasi jangka pendek, ABTC telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +1.62% dalam 24 jam dan +4.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

aBTC (ABTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 308.17K$ 308.17K $ 308.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 261.09M$ 261.09M $ 261.09M Bekalan Peredaran 2.77 2.77 2.77 Jumlah Bekalan 2,341.9151309067 2,341.9151309067 2,341.9151309067

Had Pasaran semasa aBTC ialah $ 308.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ABTC ialah 2.77, dengan jumlah bekalan sebanyak 2341.9151309067. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 261.09M.