Abuwtiyuw Harga Hari Ini

Harga langsung Abuwtiyuw (ABU) hari ini ialah $ 0.01302304, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ABU kepada USD penukaran adalah $ 0.01302304 setiap ABU.

Abuwtiyuw kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,023.04, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M ABU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ABU didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.261831, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00714313.

Dalam prestasi jangka pendek, ABU dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Abuwtiyuw (ABU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Abuwtiyuw ialah $ 13.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ABU ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.02K.