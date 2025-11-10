Accenture xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Accenture xStock (ACNX) hari ini ialah $ 245.6, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ACNX kepada USD penukaran adalah $ 245.6 setiap ACNX.

Accenture xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 143,544, dengan bekalan edaran sebanyak 584.51 ACNX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ACNX didagangkan antara $ 245.54 (rendah) dan $ 245.61 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 269.57, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 229.44.

Dalam prestasi jangka pendek, ACNX dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -1.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Accenture xStock (ACNX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 143.54K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.43M Bekalan Peredaran 584.51 Jumlah Bekalan 22,103.7194158085

Had Pasaran semasa Accenture xStock ialah $ 143.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ACNX ialah 584.51, dengan jumlah bekalan sebanyak 22103.7194158085. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.43M.