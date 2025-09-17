Apakah itu Acid Toad (TOAD)

$TOAD takes his surreal, psychedelic aesthetic to new heights. Released as part of the #HEDZ NFT collection by Matt_furie TOAD, Matt Furie’s latest creation, perches in a foggy, surreal swamp - a twisted, psychedelic version of a classic toad. TOAD is inspired by the trippy aesthetics that Furie’s work embodies, bringing a surreal edge to the internet culture he helped shape with TOAD’s cousin PEPE. TOAD has surged in popularity, especially after Matt Furie himself tweeted about him, which sent waves through the community. This tweet was a major event, as Matt Furie rarely tweets, even about his own HEDZ NFT project, which has been quietly building a strong foundation. TOAD is the ONLY toad other than PEPE that Matt Furie tweeted about! To fans, TOAD is more than just a meme - it’s an emblem of Furie’s unique influence. With its sharp colors, hypnotic eyes, and aura of mystery, TOAD symbolizes a nostalgic yet edgy internet subculture, standing as a playful but potent homage to PEPE’s success. For collectors and fans alike, TOAD feels like a symbol on the brink of something big, an internet relic that’s ready to ripple across the meme world.

Berapakah nilai Acid Toad (TOAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Acid Toad (TOAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Memahami tokenomik Acid Toad (TOAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Acid Toad (TOAD) Berapakah nilai Acid Toad (TOAD) hari ini? Apakah harga semasa TOAD ke USD? Apakah had pasaran Acid Toad? Apakah bekalan edaran TOAD? Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TOAD? Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TOAD? Berapakah jumlah dagangan TOAD? Adakah TOAD akan naik lebih tinggi tahun ini?

