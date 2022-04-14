Tokenomik Acid Toad (TOAD)
Acid Toad (TOAD) Maklumat
$TOAD takes his surreal, psychedelic aesthetic to new heights. Released as part of the #HEDZ NFT collection by Matt_furie
TOAD, Matt Furie’s latest creation, perches in a foggy, surreal swamp - a twisted, psychedelic version of a classic toad. TOAD is inspired by the trippy aesthetics that Furie’s work embodies, bringing a surreal edge to the internet culture he helped shape with TOAD’s cousin PEPE. TOAD has surged in popularity, especially after Matt Furie himself tweeted about him, which sent waves through the community. This tweet was a major event, as Matt Furie rarely tweets, even about his own HEDZ NFT project, which has been quietly building a strong foundation. TOAD is the ONLY toad other than PEPE that Matt Furie tweeted about!
To fans, TOAD is more than just a meme - it’s an emblem of Furie’s unique influence. With its sharp colors, hypnotic eyes, and aura of mystery, TOAD symbolizes a nostalgic yet edgy internet subculture, standing as a playful but potent homage to PEPE’s success. For collectors and fans alike, TOAD feels like a symbol on the brink of something big, an internet relic that’s ready to ripple across the meme world.
Acid Toad (TOAD) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Acid Toad (TOAD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Acid Toad (TOAD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Acid Toad (TOAD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TOAD yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TOAD yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TOAD, terokai TOAD harga langsung token!
TOAD Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju TOAD? Halaman ramalan harga TOAD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.