Action Figure (FIGURE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01045737$ 0.01045737 $ 0.01045737 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.29% Perubahan Harga (1D) -7.29% Perubahan Harga (7D) -8.34% Perubahan Harga (7D) -8.34%

Action Figure (FIGURE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIGURE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIGURE sepanjang masa ialah $ 0.01045737, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIGURE telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, -7.29% dalam 24 jam dan -8.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Action Figure (FIGURE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 65.65K$ 65.65K $ 65.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 65.65K$ 65.65K $ 65.65K Bekalan Peredaran 999.43M 999.43M 999.43M Jumlah Bekalan 999,428,315.945012 999,428,315.945012 999,428,315.945012

Had Pasaran semasa Action Figure ialah $ 65.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIGURE ialah 999.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999428315.945012. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 65.65K.