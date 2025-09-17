ACTUAL (ACTUAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01487331$ 0.01487331 $ 0.01487331 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.16% Perubahan Harga (7D) +1.63% Perubahan Harga (7D) +1.63%

ACTUAL (ACTUAL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ACTUAL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ACTUAL sepanjang masa ialah $ 0.01487331, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ACTUAL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan +1.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ACTUAL (ACTUAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.92K$ 62.92K $ 62.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.92K$ 62.92K $ 62.92K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ACTUAL ialah $ 62.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ACTUAL ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.92K.