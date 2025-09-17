ADA (ADASOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01072592$ 0.01072592 $ 0.01072592 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.87% Perubahan Harga (1D) -0.54% Perubahan Harga (7D) +9.07% Perubahan Harga (7D) +9.07%

ADA (ADASOL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ADASOL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ADASOL sepanjang masa ialah $ 0.01072592, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ADASOL telah berubah sebanyak +0.87% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan +9.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ADA (ADASOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 349.00K$ 349.00K $ 349.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 349.00K$ 349.00K $ 349.00K Bekalan Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Jumlah Bekalan 999,676,295.1190995 999,676,295.1190995 999,676,295.1190995

Had Pasaran semasa ADA ialah $ 349.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ADASOL ialah 999.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999676295.1190995. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 349.00K.