ADAMANT Messenger (ADM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01576435 $ 0.01576435 $ 0.01576435 24J Rendah $ 0.01596231 $ 0.01596231 $ 0.01596231 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01576435$ 0.01576435 $ 0.01576435 24J Tinggi $ 0.01596231$ 0.01596231 $ 0.01596231 Sepanjang Masa $ 0.055126$ 0.055126 $ 0.055126 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.37% Perubahan Harga (1D) +0.27% Perubahan Harga (7D) -0.37% Perubahan Harga (7D) -0.37%

ADAMANT Messenger (ADM) harga masa nyata ialah $0.01593248. Sepanjang 24 jam yang lalu, ADM didagangkan antara $ 0.01576435 rendah dan $ 0.01596231 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ADM sepanjang masa ialah $ 0.055126, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ADM telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -0.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ADAMANT Messenger (ADM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Bekalan Peredaran 113.84M 113.84M 113.84M Jumlah Bekalan 113,835,256.7 113,835,256.7 113,835,256.7

Had Pasaran semasa ADAMANT Messenger ialah $ 1.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ADM ialah 113.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 113835256.7. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.81M.