ADAMANT Messenger Logo

ADAMANT Messenger Harga (ADM)

Tidak tersenarai

1 ADM ke USD Harga Langsung:

$0.01593248
$0.01593248$0.01593248
+0.20%1D
mexc
USD
ADAMANT Messenger (ADM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:52:34 (UTC+8)

ADAMANT Messenger (ADM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01576435
$ 0.01576435$ 0.01576435
24J Rendah
$ 0.01596231
$ 0.01596231$ 0.01596231
24J Tinggi

$ 0.01576435
$ 0.01576435$ 0.01576435

$ 0.01596231
$ 0.01596231$ 0.01596231

$ 0.055126
$ 0.055126$ 0.055126

$ 0
$ 0$ 0

+0.37%

+0.27%

-0.37%

-0.37%

ADAMANT Messenger (ADM) harga masa nyata ialah $0.01593248. Sepanjang 24 jam yang lalu, ADM didagangkan antara $ 0.01576435 rendah dan $ 0.01596231 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ADM sepanjang masa ialah $ 0.055126, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ADM telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -0.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ADAMANT Messenger (ADM) Maklumat Pasaran

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

--
----

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

113.84M
113.84M 113.84M

113,835,256.7
113,835,256.7 113,835,256.7

Had Pasaran semasa ADAMANT Messenger ialah $ 1.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ADM ialah 113.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 113835256.7. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.81M.

ADAMANT Messenger (ADM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ADAMANT Messenger kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ADAMANT Messenger kepada USD adalah $ +0.0000499578.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ADAMANT Messenger kepada USD adalah $ -0.0016954915.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ADAMANT Messenger kepada USD adalah $ -0.007214923779647413.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.27%
30 Hari$ +0.0000499578+0.31%
60 Hari$ -0.0016954915-10.64%
90 Hari$ -0.007214923779647413-31.16%

Apakah itu ADAMANT Messenger (ADM)

"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "

ADAMANT Messenger (ADM) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

ADAMANT Messenger Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ADAMANT Messenger (ADM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ADAMANT Messenger (ADM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ADAMANT Messenger.

Semak ADAMANT Messenger ramalan harga sekarang!

ADM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ADAMANT Messenger (ADM)

Memahami tokenomik ADAMANT Messenger (ADM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ADM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ADAMANT Messenger (ADM)

Berapakah nilai ADAMANT Messenger (ADM) hari ini?
Harga langsung ADM dalam USD ialah 0.01593248 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ADM ke USD?
Harga semasa ADM ke USD ialah $ 0.01593248. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ADAMANT Messenger?
Had pasaran untuk ADM ialah $ 1.81M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ADM?
Bekalan edaran ADM ialah 113.84M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ADM?
ADM mencapai harga ATH sebanyak 0.055126 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ADM?
ADM melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ADM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ADMialah -- USD.
Adakah ADM akan naik lebih tinggi tahun ini?
ADM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ADMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:52:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.