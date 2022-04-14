Tokenomik ADAMANT Messenger (ADM)
ADAMANT Messenger (ADM) Maklumat
"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "
ADAMANT Messenger (ADM) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ADAMANT Messenger (ADM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik ADAMANT Messenger (ADM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik ADAMANT Messenger (ADM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ADM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ADM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ADM, terokai ADM harga langsung token!
ADM Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ADM? Halaman ramalan harga ADM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.