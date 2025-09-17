ADAPad (ADAPAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00270733 $ 0.00270733 $ 0.00270733 24J Rendah $ 0.00317411 $ 0.00317411 $ 0.00317411 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00270733$ 0.00270733 $ 0.00270733 24J Tinggi $ 0.00317411$ 0.00317411 $ 0.00317411 Sepanjang Masa $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Harga Terendah $ 0.00228774$ 0.00228774 $ 0.00228774 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) +10.16% Perubahan Harga (7D) +9.49% Perubahan Harga (7D) +9.49%

ADAPad (ADAPAD) harga masa nyata ialah $0.00298458. Sepanjang 24 jam yang lalu, ADAPAD didagangkan antara $ 0.00270733 rendah dan $ 0.00317411 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ADAPAD sepanjang masa ialah $ 1.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00228774.

Dari segi prestasi jangka pendek, ADAPAD telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, +10.16% dalam 24 jam dan +9.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ADAPad (ADAPAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Bekalan Peredaran 371.84M 371.84M 371.84M Jumlah Bekalan 371,840,643.8012811 371,840,643.8012811 371,840,643.8012811

Had Pasaran semasa ADAPad ialah $ 1.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ADAPAD ialah 371.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 371840643.8012811. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.11M.