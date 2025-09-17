Adappter (ADP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00162676 24J Tinggi $ 0.00164489 Sepanjang Masa $ 0.158038 Harga Terendah $ 0.00110676 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +0.23% Perubahan Harga (7D) -0.93%

Adappter (ADP) harga masa nyata ialah $0.00163585. Sepanjang 24 jam yang lalu, ADP didagangkan antara $ 0.00162676 rendah dan $ 0.00164489 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ADP sepanjang masa ialah $ 0.158038, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00110676.

Dari segi prestasi jangka pendek, ADP telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +0.23% dalam 24 jam dan -0.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Adappter (ADP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.77M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.37M Bekalan Peredaran 4.13B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Adappter ialah $ 6.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ADP ialah 4.13B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.37M.