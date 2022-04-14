Tokenomik Adappter (ADP)
Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members.
In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service.
ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products.
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Adappter (ADP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Memahami tokenomik Adappter (ADP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ADP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ADP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ADP, terokai ADP harga langsung token!
