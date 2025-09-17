ADO Protocol (ADO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03139635 $ 0.03139635 $ 0.03139635 24J Rendah $ 0.03216185 $ 0.03216185 $ 0.03216185 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03139635$ 0.03139635 $ 0.03139635 24J Tinggi $ 0.03216185$ 0.03216185 $ 0.03216185 Sepanjang Masa $ 0.03507514$ 0.03507514 $ 0.03507514 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) -0.35% Perubahan Harga (7D) +4.75% Perubahan Harga (7D) +4.75%

ADO Protocol (ADO) harga masa nyata ialah $0.03196903. Sepanjang 24 jam yang lalu, ADO didagangkan antara $ 0.03139635 rendah dan $ 0.03216185 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ADO sepanjang masa ialah $ 0.03507514, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ADO telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, -0.35% dalam 24 jam dan +4.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ADO Protocol (ADO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.79M$ 12.79M $ 12.79M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.77M$ 28.77M $ 28.77M Bekalan Peredaran 400.00M 400.00M 400.00M Jumlah Bekalan 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Had Pasaran semasa ADO Protocol ialah $ 12.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ADO ialah 400.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 900000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.77M.