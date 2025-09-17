Advertise Coin (ADCO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.974695 $ 0.974695 $ 0.974695 24J Rendah $ 0.999009 $ 0.999009 $ 0.999009 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.974695$ 0.974695 $ 0.974695 24J Tinggi $ 0.999009$ 0.999009 $ 0.999009 Sepanjang Masa $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 Harga Terendah $ 0.02220041$ 0.02220041 $ 0.02220041 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) -0.36% Perubahan Harga (7D) +4.75% Perubahan Harga (7D) +4.75%

Advertise Coin (ADCO) harga masa nyata ialah $0.992989. Sepanjang 24 jam yang lalu, ADCO didagangkan antara $ 0.974695 rendah dan $ 0.999009 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ADCO sepanjang masa ialah $ 1.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02220041.

Dari segi prestasi jangka pendek, ADCO telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +4.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Advertise Coin (ADCO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.70M$ 44.70M $ 44.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.66M$ 49.66M $ 49.66M Bekalan Peredaran 45.00M 45.00M 45.00M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa Advertise Coin ialah $ 44.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ADCO ialah 45.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.66M.