Aegis (AGS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00212966 $ 0.00212966 $ 0.00212966 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00212966$ 0.00212966 $ 0.00212966 Sepanjang Masa $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +29.91% Perubahan Harga (1D) -31.27% Perubahan Harga (7D) -33.82% Perubahan Harga (7D) -33.82%

Aegis (AGS) harga masa nyata ialah $0.00133045. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00212966 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGS sepanjang masa ialah $ 1.48, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGS telah berubah sebanyak +29.91% sejak sejam yang lalu, -31.27% dalam 24 jam dan -33.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aegis (AGS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.51K$ 40.51K $ 40.51K Bekalan Peredaran 4.16M 4.16M 4.16M Jumlah Bekalan 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Had Pasaran semasa Aegis ialah $ 5.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGS ialah 4.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.51K.