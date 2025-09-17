Aegis YUSD (YUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.986269 24J Tinggi $ 1.0 Sepanjang Masa $ 1.021 Harga Terendah $ 0.960034 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) -0.10% Perubahan Harga (7D) -0.08%

Aegis YUSD (YUSD) harga masa nyata ialah $0.999101. Sepanjang 24 jam yang lalu, YUSD didagangkan antara $ 0.986269 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YUSD sepanjang masa ialah $ 1.021, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.960034.

Dari segi prestasi jangka pendek, YUSD telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, -0.10% dalam 24 jam dan -0.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aegis YUSD (YUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.07M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.07M Bekalan Peredaran 34.10M Jumlah Bekalan 34,102,353.54088215

Had Pasaran semasa Aegis YUSD ialah $ 34.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUSD ialah 34.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 34102353.54088215. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.07M.