Tokenomik Aegis YUSD (YUSD)

Lihat cerapan utama tentang Aegis YUSD (YUSD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Aegis YUSD (YUSD) Maklumat

Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

Laman Web Rasmi:
https://app.aegis.im
Kertas putih:
https://docs.aegis.im

Aegis YUSD (YUSD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Aegis YUSD (YUSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 34,05M
Jumlah Bekalan:
$ 34,07M
Bekalan Edaran:
$ 34,07M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 34,05M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1,12
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0,960034
Harga Semasa:
$ 0,999594
Tokenomik Aegis YUSD (YUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Aegis YUSD (YUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YUSD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YUSD, terokai YUSD harga langsung token!

YUSD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju YUSD? Halaman ramalan harga YUSD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.