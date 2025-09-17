Aejo (AEJO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01053355$ 0.01053355 $ 0.01053355 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.38% Perubahan Harga (7D) +4.49% Perubahan Harga (7D) +4.49%

Aejo (AEJO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AEJO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AEJO sepanjang masa ialah $ 0.01053355, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AEJO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.38% dalam 24 jam dan +4.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aejo (AEJO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.49K$ 49.49K $ 49.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.49K$ 49.49K $ 49.49K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,991,357.61 999,991,357.61 999,991,357.61

Had Pasaran semasa Aejo ialah $ 49.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AEJO ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999991357.61. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.49K.