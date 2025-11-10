Aeonix Network Harga (ONIX)
Harga langsung Aeonix Network (ONIX) hari ini ialah $ 0.175396, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ONIX kepada USD penukaran adalah $ 0.175396 setiap ONIX.
Aeonix Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,445,549, dengan bekalan edaran sebanyak 13.94M ONIX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ONIX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.267455, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.158635.
Dalam prestasi jangka pendek, ONIX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -0.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Aeonix Network ialah $ 2.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ONIX ialah 13.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 47000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.24M.
--
--
-0.03%
-0.03%
Pada hari ini, perubahan harga Aeonix Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Aeonix Network kepada USD adalah $ -0.0326479132.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Aeonix Network kepada USD adalah $ -0.0450718082.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Aeonix Network kepada USD adalah $ -0.00454199990661793.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ -0.0326479132
|-18.61%
|60 Hari
|$ -0.0450718082
|-25.69%
|90 Hari
|$ -0.00454199990661793
|-2.52%
Pada tahun 2040, harga Aeonix Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.
Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).
aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.
