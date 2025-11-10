Aeonix Network Harga Hari Ini

Harga langsung Aeonix Network (ONIX) hari ini ialah $ 0.175396, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ONIX kepada USD penukaran adalah $ 0.175396 setiap ONIX.

Aeonix Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,445,549, dengan bekalan edaran sebanyak 13.94M ONIX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ONIX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.267455, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.158635.

Dalam prestasi jangka pendek, ONIX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -0.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Aeonix Network (ONIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M Bekalan Peredaran 13.94M 13.94M 13.94M Jumlah Bekalan 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Had Pasaran semasa Aeonix Network ialah $ 2.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ONIX ialah 13.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 47000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.24M.