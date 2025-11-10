Aesyx Dollar Harga Hari Ini

Harga langsung Aesyx Dollar (AXD) hari ini ialah $ 1.03, dengan 0.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AXD kepada USD penukaran adalah $ 1.03 setiap AXD.

Aesyx Dollar kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 76,387, dengan bekalan edaran sebanyak 74.14K AXD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AXD didagangkan antara $ 1.02 (rendah) dan $ 1.03 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.072, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.952838.

Dalam prestasi jangka pendek, AXD dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +4.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Aesyx Dollar (AXD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.39K$ 76.39K $ 76.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 76.39K$ 76.39K $ 76.39K Bekalan Peredaran 74.14K 74.14K 74.14K Jumlah Bekalan 74,139.105937851 74,139.105937851 74,139.105937851

Had Pasaran semasa Aesyx Dollar ialah $ 76.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AXD ialah 74.14K, dengan jumlah bekalan sebanyak 74139.105937851. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.39K.