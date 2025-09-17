aether collective (AETHER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0305496 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.77% Perubahan Harga (1D) +0.00% Perubahan Harga (7D) +7.22%

aether collective (AETHER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AETHER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AETHER sepanjang masa ialah $ 0.0305496, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AETHER telah berubah sebanyak -0.77% sejak sejam yang lalu, +0.00% dalam 24 jam dan +7.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

aether collective (AETHER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.98K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 53.74K Bekalan Peredaran 985.37M Jumlah Bekalan 999,589,425.826618

Had Pasaran semasa aether collective ialah $ 52.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AETHER ialah 985.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999589425.826618. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.74K.