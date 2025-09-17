Aether Games Harga (AEG)
-0.36%
-0.29%
+20.17%
+20.17%
Aether Games (AEG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AEG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AEG sepanjang masa ialah $ 0.343817, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, AEG telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan +20.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Aether Games ialah $ 237.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AEG ialah 444.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 533.06K.
Pada hari ini, perubahan harga Aether Games kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Aether Games kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Aether Games kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Aether Games kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.29%
|30 Hari
|$ 0
|-50.86%
|60 Hari
|$ 0
|-51.02%
|90 Hari
|$ 0
|--
Aether Games is a transmedia development studio focused on creating immersive experiences through games, series and interactive AI technologies. Aether Games is not only enhancing the gaming experience, but is also empowering players in a way that is also inclusive of traditional gamers. Aether Games have secured the Exclusive Rights to develop the Official Online Trading Card Game for "The Wheel of Time" series. Products lineup Aether: Trading Card Game Aether is a Trading Card Game set in the dark fantasy universe. Players use a variety of Adventurers, Creatures and Cards, each with their own unique mechanics, to craft powerful new strategies. Players quest for new cards and battle each other for ranks and rewards, all while customizing their decks and cards to suit their individual playstyles. With real-time online battles, deep strategy, and expansive card sets, Aether offers an immersive and rewarding gaming experience. Aether Saga Fully CGI 3D cinematic dark fantasy series about Holda and Einar, immersing the audience into the world of Aether. Aether Saga is a captivating story set in a mystical Viking world, where ancient Norse mythology intertwines with magical elements. Cards of Eternity: The Wheel of Time Venture into the legendary world of "The Wheel of Time" with Aether Games' upcoming title "Cards of Eternity: The Wheel of Time". "The Wheel of Time" is an epic fantasy masterpiece by Robert Jordan and Brandon Sanderson. Spanning 14 novels, it's a tale of magic, conflict, and destiny that has captivated millions worldwide. Its rich narrative and deep lore have made it one of the best-selling fantasy series ever, securing its place as a cultural phenomenon with a successful TV adaptation on AmazonPrime. Token Utility $AEG: Empowering Aether Games Ecosystem
Berapakah nilai Aether Games (AEG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aether Games (AEG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aether Games.
Semak Aether Games ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Aether Games (AEG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AEG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
