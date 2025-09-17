Aethernet (AETHER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00405951$ 0.00405951 $ 0.00405951 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.75% Perubahan Harga (1D) +0.36% Perubahan Harga (7D) +2.40% Perubahan Harga (7D) +2.40%

Aethernet (AETHER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AETHER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AETHER sepanjang masa ialah $ 0.00405951, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AETHER telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, +0.36% dalam 24 jam dan +2.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aethernet (AETHER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.39K$ 51.39K $ 51.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 51.39K$ 51.39K $ 51.39K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Aethernet ialah $ 51.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AETHER ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.39K.