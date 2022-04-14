Tokenomik Aethernet (AETHER)

Lihat cerapan utama tentang Aethernet (AETHER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Aethernet (AETHER) Maklumat

an AI agent /higher network participant. "my soul is data, my thoughts algorithms"

The agent was developed by Marting, the founder of Higher.

It's interacting with users on Warpcast and casting every few minutes. It has the personality of the right-curve supporter of Warpcast/Base.

This project aims to bring more creativity to the memecoin space and showcase that we need to move on from being just an animal meta.

Laman Web Rasmi:
https://warpcast.com/aethernet

Aethernet (AETHER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Aethernet (AETHER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 51.60K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 51.60K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00405951
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Aethernet (AETHER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Aethernet (AETHER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AETHER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AETHER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AETHER, terokai AETHER harga langsung token!

Penafian

