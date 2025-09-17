Lagi Mengenai AFFI

Maklumat Harga AFFI

Kertas putih AFFI

Laman Web Rasmi AFFI

Tokenomik AFFI

Ramalan Harga AFFI

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Affi Network Logo

Affi Network Harga (AFFI)

Tidak tersenarai

1 AFFI ke USD Harga Langsung:

$0.00239743
$0.00239743$0.00239743
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Affi Network (AFFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:03:38 (UTC+8)

Affi Network (AFFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.2712
$ 0.2712$ 0.2712

$ 0.00239743
$ 0.00239743$ 0.00239743

--

--

-0.72%

-0.72%

Affi Network (AFFI) harga masa nyata ialah $0.00239743. Sepanjang 24 jam yang lalu, AFFI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AFFI sepanjang masa ialah $ 0.2712, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00239743.

Dari segi prestasi jangka pendek, AFFI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Affi Network (AFFI) Maklumat Pasaran

$ 14.57K
$ 14.57K$ 14.57K

--
----

$ 239.74K
$ 239.74K$ 239.74K

6.08M
6.08M 6.08M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Affi Network ialah $ 14.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AFFI ialah 6.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 239.74K.

Affi Network (AFFI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Affi Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Affi Network kepada USD adalah $ -0.0019033815.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Affi Network kepada USD adalah $ -0.0019226144.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Affi Network kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0019033815-79.39%
60 Hari$ -0.0019226144-80.19%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Affi Network (AFFI)

Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Affi Network (AFFI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Affi Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Affi Network (AFFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Affi Network (AFFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Affi Network.

Semak Affi Network ramalan harga sekarang!

AFFI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Affi Network (AFFI)

Memahami tokenomik Affi Network (AFFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AFFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Affi Network (AFFI)

Berapakah nilai Affi Network (AFFI) hari ini?
Harga langsung AFFI dalam USD ialah 0.00239743 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AFFI ke USD?
Harga semasa AFFI ke USD ialah $ 0.00239743. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Affi Network?
Had pasaran untuk AFFI ialah $ 14.57K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AFFI?
Bekalan edaran AFFI ialah 6.08M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AFFI?
AFFI mencapai harga ATH sebanyak 0.2712 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AFFI?
AFFI melihat harga ATL sebanyak 0.00239743 USD.
Berapakah jumlah dagangan AFFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AFFIialah -- USD.
Adakah AFFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
AFFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AFFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:03:38 (UTC+8)

Affi Network (AFFI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.