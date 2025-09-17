Affi Network (AFFI) Maklumat Harga (USD)

Affi Network (AFFI) harga masa nyata ialah $0.00239743. Sepanjang 24 jam yang lalu, AFFI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AFFI sepanjang masa ialah $ 0.2712, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00239743.

Dari segi prestasi jangka pendek, AFFI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Affi Network (AFFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.57K$ 14.57K $ 14.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 239.74K$ 239.74K $ 239.74K Bekalan Peredaran 6.08M 6.08M 6.08M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Affi Network ialah $ 14.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AFFI ialah 6.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 239.74K.