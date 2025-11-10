affine Harga Hari Ini

Harga langsung affine (SN120) hari ini ialah $ 21.9, dengan 0.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN120 kepada USD penukaran adalah $ 21.9 setiap SN120.

affine kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 27,730,351, dengan bekalan edaran sebanyak 1.27M SN120. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN120 didagangkan antara $ 20.85 (rendah) dan $ 22.36 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 30.83, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 13.69.

Dalam prestasi jangka pendek, SN120 dipindahkan +0.56% dalam sejam terakhir dan -15.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

affine (SN120) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.73M$ 27.73M $ 27.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.73M$ 27.73M $ 27.73M Bekalan Peredaran 1.27M 1.27M 1.27M Jumlah Bekalan 1,266,262.16872488 1,266,262.16872488 1,266,262.16872488

Had Pasaran semasa affine ialah $ 27.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN120 ialah 1.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1266262.16872488. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.73M.