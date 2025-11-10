Affyn Harga Hari Ini

Harga langsung Affyn (FYN) hari ini ialah --, dengan 0.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FYN kepada USD penukaran adalah -- setiap FYN.

Affyn kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 364,266, dengan bekalan edaran sebanyak 383.92M FYN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FYN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.84, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, FYN dipindahkan -0.26% dalam sejam terakhir dan -14.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Affyn (FYN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 364.27K$ 364.27K $ 364.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 948.80K$ 948.80K $ 948.80K Bekalan Peredaran 383.92M 383.92M 383.92M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

