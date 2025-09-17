Afreum (AFR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00163491 $ 0.00163491 $ 0.00163491 24J Rendah $ 0.00183493 $ 0.00183493 $ 0.00183493 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00163491$ 0.00163491 $ 0.00163491 24J Tinggi $ 0.00183493$ 0.00183493 $ 0.00183493 Sepanjang Masa $ 0.00273996$ 0.00273996 $ 0.00273996 Harga Terendah $ 0.00007364$ 0.00007364 $ 0.00007364 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) +10.68% Perubahan Harga (7D) +9.44% Perubahan Harga (7D) +9.44%

Afreum (AFR) harga masa nyata ialah $0.00181521. Sepanjang 24 jam yang lalu, AFR didagangkan antara $ 0.00163491 rendah dan $ 0.00183493 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AFR sepanjang masa ialah $ 0.00273996, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007364.

Dari segi prestasi jangka pendek, AFR telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, +10.68% dalam 24 jam dan +9.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Afreum (AFR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.52M$ 14.52M $ 14.52M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.52M$ 14.52M $ 14.52M Bekalan Peredaran 8.00B 8.00B 8.00B Jumlah Bekalan 7,997,787,826.149734 7,997,787,826.149734 7,997,787,826.149734

Had Pasaran semasa Afreum ialah $ 14.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AFR ialah 8.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7997787826.149734. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.52M.