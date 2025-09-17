Africa Kids Token (AKIDS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00575458$ 0.00575458 $ 0.00575458 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.37% Perubahan Harga (7D) +10.10% Perubahan Harga (7D) +10.10%

Africa Kids Token (AKIDS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AKIDS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AKIDS sepanjang masa ialah $ 0.00575458, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AKIDS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.37% dalam 24 jam dan +10.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Africa Kids Token (AKIDS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.81K$ 43.81K $ 43.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.95K$ 43.95K $ 43.95K Bekalan Peredaran 996.42M 996.42M 996.42M Jumlah Bekalan 999,775,496.207236 999,775,496.207236 999,775,496.207236

Had Pasaran semasa Africa Kids Token ialah $ 43.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AKIDS ialah 996.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999775496.207236. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.95K.