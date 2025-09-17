AfterHour (AH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.55% Perubahan Harga (1D) -0.67% Perubahan Harga (7D) -3.99% Perubahan Harga (7D) -3.99%

AfterHour (AH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AH sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AH telah berubah sebanyak +0.55% sejak sejam yang lalu, -0.67% dalam 24 jam dan -3.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AfterHour (AH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.32K$ 97.32K $ 97.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 135.49K$ 135.49K $ 135.49K Bekalan Peredaran 718.14M 718.14M 718.14M Jumlah Bekalan 999,781,044.6891123 999,781,044.6891123 999,781,044.6891123

Had Pasaran semasa AfterHour ialah $ 97.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AH ialah 718.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999781044.6891123. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.49K.