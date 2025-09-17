AGA (AGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03612855 $ 0.03612855 $ 0.03612855 24J Rendah $ 0.059691 $ 0.059691 $ 0.059691 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03612855$ 0.03612855 $ 0.03612855 24J Tinggi $ 0.059691$ 0.059691 $ 0.059691 Sepanjang Masa $ 8.4$ 8.4 $ 8.4 Harga Terendah $ 0.00751913$ 0.00751913 $ 0.00751913 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.39% Perubahan Harga (7D) +302.31% Perubahan Harga (7D) +302.31%

AGA (AGA) harga masa nyata ialah $0.059197. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGA didagangkan antara $ 0.03612855 rendah dan $ 0.059691 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGA sepanjang masa ialah $ 8.4, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00751913.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.39% dalam 24 jam dan +302.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AGA (AGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 266.39K$ 266.39K $ 266.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 266.39K$ 266.39K $ 266.39K Bekalan Peredaran 4.50M 4.50M 4.50M Jumlah Bekalan 4,500,000.0 4,500,000.0 4,500,000.0

Had Pasaran semasa AGA ialah $ 266.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGA ialah 4.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 266.39K.