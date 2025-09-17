Agave (AGVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 53.77 24J Tinggi $ 54.48 Sepanjang Masa $ 1,466.43 Harga Terendah $ 4.92 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) +0.64% Perubahan Harga (7D) +0.85%

Agave (AGVE) harga masa nyata ialah $54.41. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGVE didagangkan antara $ 53.77 rendah dan $ 54.48 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGVE sepanjang masa ialah $ 1,466.43, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.92.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGVE telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.64% dalam 24 jam dan +0.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agave (AGVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.44M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.44M Bekalan Peredaran 100.00K Jumlah Bekalan 100,000.0

Had Pasaran semasa Agave ialah $ 5.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGVE ialah 100.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.44M.