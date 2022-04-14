Tokenomik AGAWA (AGAWA)

Tokenomik AGAWA (AGAWA)

Lihat cerapan utama tentang AGAWA (AGAWA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
AGAWA (AGAWA) Maklumat

AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own “eyes,” whether through the lens of Ghibli, or something entirely new.

Laman Web Rasmi:
https://www.alita.plus/

AGAWA (AGAWA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AGAWA (AGAWA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 18.72K
$ 18.72K$ 18.72K
Jumlah Bekalan:
$ 999.65M
$ 999.65M$ 999.65M
Bekalan Edaran:
$ 999.65M
$ 999.65M$ 999.65M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 18.72K
$ 18.72K$ 18.72K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00142301
$ 0.00142301$ 0.00142301
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik AGAWA (AGAWA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AGAWA (AGAWA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AGAWA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AGAWA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AGAWA, terokai AGAWA harga langsung token!

AGAWA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AGAWA? Halaman ramalan harga AGAWA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.