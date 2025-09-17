Agenius (AGNS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00296248$ 0.00296248 $ 0.00296248 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.64% Perubahan Harga (1D) -1.58% Perubahan Harga (7D) +1.51% Perubahan Harga (7D) +1.51%

Agenius (AGNS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGNS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGNS sepanjang masa ialah $ 0.00296248, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGNS telah berubah sebanyak -1.64% sejak sejam yang lalu, -1.58% dalam 24 jam dan +1.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agenius (AGNS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.15K$ 53.15K $ 53.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.95K$ 55.95K $ 55.95K Bekalan Peredaran 950.00M 950.00M 950.00M Jumlah Bekalan 999,997,278.690942 999,997,278.690942 999,997,278.690942

Had Pasaran semasa Agenius ialah $ 53.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGNS ialah 950.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997278.690942. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.95K.