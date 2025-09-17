AGENT (AGENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00335467 $ 0.00335467 $ 0.00335467 24J Rendah $ 0.00361356 $ 0.00361356 $ 0.00361356 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00335467$ 0.00335467 $ 0.00335467 24J Tinggi $ 0.00361356$ 0.00361356 $ 0.00361356 Sepanjang Masa $ 0.01706934$ 0.01706934 $ 0.01706934 Harga Terendah $ 0.0025891$ 0.0025891 $ 0.0025891 Perubahan Harga (1J) -0.56% Perubahan Harga (1D) +0.17% Perubahan Harga (7D) -14.94% Perubahan Harga (7D) -14.94%

AGENT (AGENT) harga masa nyata ialah $0.00359224. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGENT didagangkan antara $ 0.00335467 rendah dan $ 0.00361356 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGENT sepanjang masa ialah $ 0.01706934, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0025891.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGENT telah berubah sebanyak -0.56% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan -14.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AGENT (AGENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AGENT ialah $ 3.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGENT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.59M.