Agent Arena by Masa (SN59) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.873787 $ 0.873787 $ 0.873787 24J Rendah $ 0.91498 $ 0.91498 $ 0.91498 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.873787$ 0.873787 $ 0.873787 24J Tinggi $ 0.91498$ 0.91498 $ 0.91498 Sepanjang Masa $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Harga Terendah $ 0.507002$ 0.507002 $ 0.507002 Perubahan Harga (1J) -0.82% Perubahan Harga (1D) -0.87% Perubahan Harga (7D) -12.51% Perubahan Harga (7D) -12.51%

Agent Arena by Masa (SN59) harga masa nyata ialah $0.886317. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN59 didagangkan antara $ 0.873787 rendah dan $ 0.91498 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN59 sepanjang masa ialah $ 1.64, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.507002.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN59 telah berubah sebanyak -0.82% sejak sejam yang lalu, -0.87% dalam 24 jam dan -12.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agent Arena by Masa (SN59) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Bekalan Peredaran 2.57M 2.57M 2.57M Jumlah Bekalan 2,567,955.384205174 2,567,955.384205174 2,567,955.384205174

Had Pasaran semasa Agent Arena by Masa ialah $ 2.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN59 ialah 2.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2567955.384205174. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.28M.