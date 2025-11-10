AGENT BAPO Harga Hari Ini

Harga langsung AGENT BAPO (BAPO) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAPO kepada USD penukaran adalah -- setiap BAPO.

AGENT BAPO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,451.46, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M BAPO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAPO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00162005, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BAPO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -20.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AGENT BAPO (BAPO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa AGENT BAPO ialah $ 8.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAPO ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.45K.