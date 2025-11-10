Agent Daredevil Harga Hari Ini

Harga langsung Agent Daredevil (DARE) hari ini ialah $ 0.00032514, dengan 1.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DARE kepada USD penukaran adalah $ 0.00032514 setiap DARE.

Agent Daredevil kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 172,417, dengan bekalan edaran sebanyak 530.00M DARE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DARE didagangkan antara $ 0.00030609 (rendah) dan $ 0.00033365 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00080996, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007769.

Dalam prestasi jangka pendek, DARE dipindahkan -1.47% dalam sejam terakhir dan -26.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Agent Daredevil (DARE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 172.42K$ 172.42K $ 172.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 325.31K$ 325.31K $ 325.31K Bekalan Peredaran 530.00M 530.00M 530.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Agent Daredevil ialah $ 172.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DARE ialah 530.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 325.31K.