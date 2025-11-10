Agent Hustle Harga Hari Ini

Harga langsung Agent Hustle (HUSTLE) hari ini ialah $ 0.00431668, dengan 5.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HUSTLE kepada USD penukaran adalah $ 0.00431668 setiap HUSTLE.

Agent Hustle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,319,130, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M HUSTLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HUSTLE didagangkan antara $ 0.00375351 (rendah) dan $ 0.00437175 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03724532, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00155538.

Dalam prestasi jangka pendek, HUSTLE dipindahkan -0.43% dalam sejam terakhir dan +8.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Agent Hustle (HUSTLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092

