Agent Rogue (ROGUE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0047412$ 0.0047412 $ 0.0047412 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +0.38% Perubahan Harga (7D) +6.01% Perubahan Harga (7D) +6.01%

Agent Rogue (ROGUE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROGUE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROGUE sepanjang masa ialah $ 0.0047412, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROGUE telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +0.38% dalam 24 jam dan +6.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agent Rogue (ROGUE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 66.30K$ 66.30K $ 66.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.30K$ 66.30K $ 66.30K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,883,906.593428 999,883,906.593428 999,883,906.593428

Had Pasaran semasa Agent Rogue ialah $ 66.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROGUE ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999883906.593428. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.30K.