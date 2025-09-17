Agent Smith (SMITH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.52% Perubahan Harga (1D) +0.90% Perubahan Harga (7D) -1.93% Perubahan Harga (7D) -1.93%

Agent Smith (SMITH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMITH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMITH sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMITH telah berubah sebanyak +1.52% sejak sejam yang lalu, +0.90% dalam 24 jam dan -1.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agent Smith (SMITH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.66K$ 58.66K $ 58.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.66K$ 58.66K $ 58.66K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Agent Smith ialah $ 58.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SMITH ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.66K.