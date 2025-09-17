Agent Ted (TED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00423148 $ 0.00423148 $ 0.00423148 24J Rendah $ 0.00461768 $ 0.00461768 $ 0.00461768 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00423148$ 0.00423148 $ 0.00423148 24J Tinggi $ 0.00461768$ 0.00461768 $ 0.00461768 Sepanjang Masa $ 0.050497$ 0.050497 $ 0.050497 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.43% Perubahan Harga (1D) +1.63% Perubahan Harga (7D) -3.41% Perubahan Harga (7D) -3.41%

Agent Ted (TED) harga masa nyata ialah $0.00449957. Sepanjang 24 jam yang lalu, TED didagangkan antara $ 0.00423148 rendah dan $ 0.00461768 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TED sepanjang masa ialah $ 0.050497, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TED telah berubah sebanyak +1.43% sejak sejam yang lalu, +1.63% dalam 24 jam dan -3.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agent Ted (TED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Agent Ted ialah $ 4.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TED ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.50M.