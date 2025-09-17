Lagi Mengenai TED

Maklumat Harga TED

Kertas putih TED

Laman Web Rasmi TED

Tokenomik TED

Ramalan Harga TED

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Agent Ted Logo

Agent Ted Harga (TED)

Tidak tersenarai

1 TED ke USD Harga Langsung:

$0.00449957
$0.00449957$0.00449957
+1.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Agent Ted (TED) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:13:21 (UTC+8)

Agent Ted (TED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00423148
$ 0.00423148$ 0.00423148
24J Rendah
$ 0.00461768
$ 0.00461768$ 0.00461768
24J Tinggi

$ 0.00423148
$ 0.00423148$ 0.00423148

$ 0.00461768
$ 0.00461768$ 0.00461768

$ 0.050497
$ 0.050497$ 0.050497

$ 0
$ 0$ 0

+1.43%

+1.63%

-3.41%

-3.41%

Agent Ted (TED) harga masa nyata ialah $0.00449957. Sepanjang 24 jam yang lalu, TED didagangkan antara $ 0.00423148 rendah dan $ 0.00461768 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TED sepanjang masa ialah $ 0.050497, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TED telah berubah sebanyak +1.43% sejak sejam yang lalu, +1.63% dalam 24 jam dan -3.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agent Ted (TED) Maklumat Pasaran

$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M

--
----

$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Agent Ted ialah $ 4.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TED ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.50M.

Agent Ted (TED) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Agent Ted kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Agent Ted kepada USD adalah $ -0.0004121750.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Agent Ted kepada USD adalah $ -0.0010891546.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Agent Ted kepada USD adalah $ -0.00524876730455145.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.63%
30 Hari$ -0.0004121750-9.16%
60 Hari$ -0.0010891546-24.20%
90 Hari$ -0.00524876730455145-53.84%

Apakah itu Agent Ted (TED)

Agent Ted ("TED") represents a fundamental shift in the sports betting industry, fusing artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain transparency to build a trustless, automated, and data-driven ecosystem. Utilizing player-level data from SPORTS RADAR and a proprietary neural network infrastructure, TED programmatically analyzes, executes, and manages bets across multiple sports markets. TED’s mission is to democratize access to professional-grade betting strategies, eliminate bias, and align participant incentives through fully on-chain, automated financial systems. Historically, sports betting has been dominated by centralized sportsbooks that retain significant informational and strategic advantages over individual bettors. Over 90% of participants lose money in the long term due to human biases, lack of data access, and poor bankroll management. Bettors often rely on intuition, emotions, or recency bias, all of which degrade decision quality. TED aims to invert this dynamic by introducing an AI-native, automated betting system that programmatically manages every aspect of the betting lifecycle. By removing human error and replacing it with neural-network-driven intelligence, TED creates an environment where capital is deployed strategically and transparently, and outcomes are verifiable on-chain.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Agent Ted (TED) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Agent Ted Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Agent Ted (TED) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Agent Ted (TED) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Agent Ted.

Semak Agent Ted ramalan harga sekarang!

TED kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Agent Ted (TED)

Memahami tokenomik Agent Ted (TED) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TED dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Agent Ted (TED)

Berapakah nilai Agent Ted (TED) hari ini?
Harga langsung TED dalam USD ialah 0.00449957 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TED ke USD?
Harga semasa TED ke USD ialah $ 0.00449957. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Agent Ted?
Had pasaran untuk TED ialah $ 4.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TED?
Bekalan edaran TED ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TED?
TED mencapai harga ATH sebanyak 0.050497 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TED?
TED melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan TED?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TEDialah -- USD.
Adakah TED akan naik lebih tinggi tahun ini?
TED mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TEDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:13:21 (UTC+8)

Agent Ted (TED) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.