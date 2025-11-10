Agent Vilady TV Harga Hari Ini

Harga langsung Agent Vilady TV (VILADY) hari ini ialah $ 0.01133428, dengan 4.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VILADY kepada USD penukaran adalah $ 0.01133428 setiap VILADY.

Agent Vilady TV kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 113,124, dengan bekalan edaran sebanyak 9.98M VILADY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VILADY didagangkan antara $ 0.01084595 (rendah) dan $ 0.01132994 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01562303, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01016191.

Dalam prestasi jangka pendek, VILADY dipindahkan +0.67% dalam sejam terakhir dan -7.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Agent Vilady TV (VILADY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 113.12K$ 113.12K $ 113.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 113.12K$ 113.12K $ 113.12K Bekalan Peredaran 9.98M 9.98M 9.98M Jumlah Bekalan 9,984,500.04439102 9,984,500.04439102 9,984,500.04439102

Had Pasaran semasa Agent Vilady TV ialah $ 113.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VILADY ialah 9.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9984500.04439102. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.12K.