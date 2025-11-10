Tokenomik Agent Vilady TV (VILADY)

Lihat cerapan utama tentang Agent Vilady TV (VILADY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:59:03 (UTC+8)
USD

Agent Vilady TV (VILADY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Agent Vilady TV (VILADY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 114.02K
Jumlah Bekalan:
$ 9.98M
Bekalan Edaran:
$ 9.98M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 114.02K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01562303
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01016191
Harga Semasa:
$ 0.01143723
Agent Vilady TV (VILADY) Maklumat

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://aitv.gg/vilady

Tokenomik Agent Vilady TV (VILADY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Agent Vilady TV (VILADY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VILADY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VILADY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VILADY, terokai VILADY harga langsung token!

VILADY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VILADY? Halaman ramalan harga VILADY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi