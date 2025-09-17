Agent Virtual Machine (AVM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.116003 $ 0.116003 $ 0.116003 24J Rendah $ 0.135134 $ 0.135134 $ 0.135134 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.116003$ 0.116003 $ 0.116003 24J Tinggi $ 0.135134$ 0.135134 $ 0.135134 Sepanjang Masa $ 0.402596$ 0.402596 $ 0.402596 Harga Terendah $ 0.04020243$ 0.04020243 $ 0.04020243 Perubahan Harga (1J) -0.66% Perubahan Harga (1D) -0.27% Perubahan Harga (7D) -21.42% Perubahan Harga (7D) -21.42%

Agent Virtual Machine (AVM) harga masa nyata ialah $0.118175. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVM didagangkan antara $ 0.116003 rendah dan $ 0.135134 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVM sepanjang masa ialah $ 0.402596, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04020243.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVM telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, -0.27% dalam 24 jam dan -21.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agent Virtual Machine (AVM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.28M$ 6.28M $ 6.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.82M$ 11.82M $ 11.82M Bekalan Peredaran 53.15M 53.15M 53.15M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Agent Virtual Machine ialah $ 6.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVM ialah 53.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.82M.